Herman Brusselmans deelt foto van zijn pasgeboren zoontje Roman

“Roos en boos”, schrijft Herman bij de foto van zijn zoontje, waarmee de Belg misschien bedoelt dat zijn zoontje niet zo vrolijk kijkt.

De kleine Roman kwam woensdag ter wereld. “Een gezonde baby. Zowel zoon, moeder als vader zijn in grootse vorm. En zeer, zeer gelukkig. Ik vind het gewoon fantastisch”, zei de dolblije Herman erover.

De foto is nog beperkt te bekijken op het Instagram-account van de schrijver.

Kinderwens

Hij maakte in juli bekend dat hij en zijn 34 jaar jongere vriendin Lena in verwachting waren. De twee zijn sinds 2016 een stel. De schrijver maakte nooit een geheim van zijn kinderwens.

“Mijn eerste vrouw raakte niet zwanger, echtgenote nummer twee wilde absoluut geen kinderen. Maar Lena is een stuk jonger en wil wel graag mama worden. En eerlijk gezegd zou ik dat ook zien zitten”, vertelde hij daar drie jaar geleden over op radiozender Joe.

Met Lena lukte dat, hoewel het niet gepland was. “Het was niet gepland. Het is gewoon gebeurd.”

Eerder getrouwd

Herman en Nena hebben elkaar in 2016 ontmoet. Nena komt oorspronkelijk uit Amsterdam maar woont sinds 2018 samen met Herman in Gent. De Vlaming was al twee keer eerder getrouwd.

Bron: Het Nieuwsblad