Herman Finkers blijft ondanks ziekte vol ambities: “Ik wil nog een film maken en het theater in”

Al twintig jaar leeft Herman met chronische lymfatische leukemie. Hoewel het een zware ziekte is, kun je daar nog lang mee leven. Dat doet de Twentse cabaretier dan ook. “Ik zou nog wel een film willen maken en weer het theater in.” De film De beentjes van Sint-Hildegard waarin hij twee jaar geleden een hoofdrol had, was een groot succes. Dat smaakt naar meer.

Muziek en vertaling

Herman weet alleen niet wanneer hij daar tijd voor zou kunnen vrijmaken. Er komen in april in ieder geval twee albums van hem uit en hij is ook nog bezig met een vertaling van ‘Le petit prince’. “Die vertaal ik in het Twents. “Het heilige prinske. Daar heb ik heel veel plezier aan.’’

Cabaretier of dichter

De Twentenaar vertelt aan André een grappige anekdote over hoe hij cabaretier werd. “Ik ging naar een literair café omdat ik gedichten voordroeg. Op het affiche stonden allemaal dichters die optraden. En er stond: ‘Ter afsluiting cabaret met Herman Finkers’. Ik zei: ‘Ik ben toch geen cabaretier, maar dichter?’. Ze zeiden: ‘Maar bij jou lachen ze.’ Toen dacht ik: oh, cabaretier? Op dat idee was ik nooit gekomen.”

Bron: Bij van Duin op de achterbank, AD