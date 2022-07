Het achtste seizoen van ‘Massa is kassa’ komt sneller dan je denkt

Op dinsdag 6 september gaat het achtste seizoen namelijk van start.

Seizoen 8

Dat kondigt SBS aan op Instagram. In een video laat Peter himself weten dat het nieuwe seizoen eraan komt én dat de afleveringen voortaan niet op maandag, maar op dinsdag uitgezonden worden.

Dinsdag

Dat laatste is best verrassend. Peters vriendin Nicol had namelijk bij de onderhandelingen over de vorige twee seizoenen geëist dat de serie weer op de maandagavond uitgezonden zou worden. Voorheen kregen de Meilandjes dat tijdslot, maar daar was Nicol niet blij mee. Ze kreeg haar zin voor seizoen zes en zeven, maar nu gaan ze dus toch weer naar de dinsdag.

Kijkcijferhit

Dat er een nieuw seizoen Massa is kassa aankomt, is geen verrassing. Het programma is al zeven seizoenen lang een groot succes. Wekelijks trekt het zo’n 700.000 tot 800.000 kijkers.

‘Massa is kassa’

In de realityserie volgen we het leven van Peter Gillis, die zijn vakantieparken draaiende probeert te houden, maar daarnaast ook kampt met familieperikelen. Peter schreef ook een boek over zijn leven, dat kwam in november uit.

De schrik zat er onlangs goed in bij Peter. Toen hij een avondje bier aan het drinken was, werd het plotseling zwart voor zijn ogen. Matthijs vertelt je meer:

Bron: SBS