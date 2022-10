Het boek ‘VerpleegThuis’ van Teun Toebes wordt achtdelige televisieserie

Teun is een jonge jongen met een bijzondere missie: de levenskwaliteit van mensen met dementie beter maken. Het boek waarin deze boodschap uitgebreid naar voren komt, werd al vijftigduizend keer verkocht én vertaald naar het Engels en Arabisch.

Boek van Teun Toebes wordt verfilmd

Nu wordt er ook gewerkt aan het scenario voor een achtdelige televisieserie. Teun vertelt: “De serie gaat niet alleen over mij en het boek. Er zijn ook nog andere verhalen uit het verpleegtehuis die aan bod komen in de serie.” Hij laat weten dat hij er zelf geen rol in gaat spelen. De serie wordt gemaakt door regisseur Mike van Diem, die een Oscar won voor zijn film Karakter.

Trots

Teun is ontzettend trots en blij: “Ongelooflijk dat de missie waar ik zo voor leef, zo omarmd wordt. Hopelijk zullen heel veel mensen gaan kijken en genieten van deze prachtige dramaserie, en bewust worden van hoe waardevol mensen die leven met dementie zijn in onze samenleving.”

‘VerpleegThuis’

Niet bekend met Teuns boek? “Het boek VerpleegThuis is een hartenkreet: we moeten onze kijk op mensen met dementie veranderen”, zei Teun toen wij hem vorig jaar ten tijde van de boeklancering spraken. “In mijn boek vind je geen kant-en-klaar stappenplan van wat er precies moet veranderen. Mijn doel is dat mensen het boek lezen en zichzelf daarna afvragen: wat betekent dit voor mij en hoe zou ik behandeld willen worden?”

Lach en traan

Het boek is er een met een lach en een traan: “Mijn boodschap is serieus, maar je vindt ook lichtere verhalen en grappige anekdotes in het boek. Het gaat over de alledaagse dingen: over sjans, over liefde, over verdriet, over familie. De dingen waarover iedereen het met leeftijdsgenoten heeft.” Als dit ook geldt voor de achtdelige serie, dan kan het niet anders dan prachtig worden!

Teun sprak voor Libelle met ouderen over ouder worden. In deze video is dat met mevrouw Schel:

