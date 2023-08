Het Cudogham-koppel uit ‘Een huis vol’ vertelt eerlijk over hun relatiebreuk

Als Iven en Cynthia elkaar ontmoeten is het liefde op het eerste gezicht. “De dag dat we elkaar ontmoetten, was de dag dat we verkering kregen”, zo vertellen ze. Volgens Yven delen ze zelfs een paar uur na hun eerste ontmoeting hun eerste zoen. “Ik was geen held met vrouwen, maar toen ik Cynthia zag… Cynthia was gewoon heel makkelijk, haha. Nee ik dacht: hoe kan zo’n mooie meid op mij vallen?” zo vertelt hij.

“Relativeren geeft inzicht”

Het geheim van hun huwelijk? Volgens Iven heeft dat vooral te maken met het feit dat ze veel voor elkaar doen. “Ik probeer Cynthia altijd aan het lachen te maken. Onze humor samen is heel waardevol. We maken veel grappen, desnoods ten koste van elkaar.” Cynthia is het daarmee eens. “We hebben inderdaad veel lol samen en kunnen goed relativeren. Relativeren geeft inzicht”, zo vult zij aan.

“Ik kan best fel zijn”

Toch hebben ze het niet altijd zo goed met elkaar kunnen vinden. In het verleden zijn ze namelijk weleens uit elkaar gegaan. “Hier heb ik van geleerd”, zo geeft Iven toe. “Mijn schoonvader gaf mij toen een belangrijk advies: respecteer elkaar. Dit houdt in dat je elkaar hoort, de ruimte geeft, en de waarheid vertelt. (…) De essentie is ook gemeende liefde. Ik kan best fel zijn tegen Cynthia, maar dat komt omdat ik haar alles gun en veel van haar hou.”

Bron: KRO-NCRV