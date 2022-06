Ondanks het lange revalidatietraject is hij positief en kan hij weer lopen, zo vertelt hij in een interview aan De Telegraaf. Eind april gaf zijn vrouw Rianne nog een update over zijn spierziekte.

Lange revalidatie voor boer Jan

Het Guillain-Barré syndroom is een spierziekte die binnen 24 uur kan opkomen en die ernstige verlammingsverschijnselen veroorzaakt. “De gemiddelde Guillain-Barré-patiënt heeft na vier weken het dieptepunt bereikt, maar bij Jan was dat pas na zes weken”, vertelt zijn vrouw Rianne. Uiteindelijk heeft het zo’n drie maanden geduurd voordat Jan weer thuis was bij zijn gezin, omdat hij opnieuw moest leren lopen.

Weer zelfstandig lopen

Sinds Jan is ontslagen uit het revalidatiecentrum, herstelt hij goed. Hij liep nog met een rollator toen hij het centrum verliet, maar niet lang daarna is hij vanwege zijn evenwicht met krukken gaan lopen en nu loopt hij weer zelfstandig. Ondanks dat hij nu weer kan lopen, is hij nog niet de oude, want de kracht in zijn benen moet weer opgebouwd worden. Ook slikt hij nog medicatie om de zenuwpijnen te bestrijden, maar gelukkig slaat de behandeling goed aan en is Jan opgetogen over zijn gezondheid.

