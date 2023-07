Het gaat goed met Mariska Bauer na haar herseninfarct: “Ik geniet van elke dag”

Mariska kreeg vorig jaar januari een herseninfarct. In het ziekenhuis ging ze aanvankelijk verder achteruit en Frans vreesde dat hij haar zou verliezen. Maar uiteindelijk mocht ze na vijf dagen weer naar huis. Mariska kreeg volstrekte rust voorgeschreven. “Ik was zó boos. Kreeg van iedereen lieve berichtjes dat het wel goed zou komen, maar ik kon mijn mobieltje niet eens vasthouden. We hebben met z’n allen zitten huilen”, vertelt ze nu aan het AD.

Een aantal maanden lag ‘Maris’ vooral op deze bank. Daarna probeerde ze langzaam maar zeker weer dingen te doen. “Het is weer leren om met je lijf om te gaan. Nog steeds, eigenlijk. Aanpassen ook: ik reed zo graag in mijn cabriootje, maar ik kan dat lawaai niet meer aan. Nu rijd ik elektrisch.”

Mariska voelde het niet aankomen

Ze wil niet zielig gevonden worden. “Ik heb geluk gehad. Kerngezond was ik, altijd veel gesport, en toch... Het overkomt je. Geen signaal vooraf, niks.” Mariska is nu ambassadeur van de Hersenstichting en ontvangt dagelijks berichten van lotgenoten. “Die hebben er soms meer aan overgehouden dan ik.”

Gelukkig met Frans en de kinderen

“Zó blij dat ik het leven heb, ik geniet van elke dag.” Mariska is gelukkig met Frans en haar zoons. Het hele gezin helpt haar en neemt taken over. Frans durft inmiddels weer vaker van huis, onder meer voor een nieuw programma. “Zo moet het ook. Normaal doorgaan. Ik weet zelf wanneer ik gas terug moet nemen en in onze tuin een ijsje ga eten. Met hulp heb ik geleerd mijn agenda gezonder in te delen.”

