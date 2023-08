Het gaat steeds slechter met Céline Dion: “Ze blijft vechten”, volgens haar zussen

De zeldzame neurologische aandoening veroorzaakt hevige spasmen die het bewegings- en zangvermogen aantasten.

Ernstig ziek

Een vriend van de zangeres vertelt aan het blad The National Enquirer dat ze niet meer naar buiten kan. Dit komt omdat ze moeite heeft met lopen en harde geluiden spasmen kunnen veroorzaken. De ziekte heeft ook invloed op haar stem. Die zou nu anders klinken dan voorheen. Ook ademhalen gaat steeds lastiger.

Medicatie

De zussen van Céline spraken eerder deze maand met het Franstalige Le Journal de Montreal. Ze vertelden dat er nog geen medicatie is gevonden die aanslaat, maar dat ze er positief in staan. “Ze blijft vechten. Ze is omringd door de allerbeste doktoren en onderzoekers naar wie ze aandachtig luistert”, aldus haar zus Linda.

Bron: Le Journal de Montreal, The National Enquirer