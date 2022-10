Het gaat weer goed met Sonja Bakker na rottijd: “Ik voel me te groot en te goed voor die rare beschuldigingen”

Sinds december woont Sonja samen met haar partner Barry en zoon Bram op het Spaanse eiland en komt ze naar eigen zeggen dichter tot zichzelf dan ooit tevoren.

Sonja Bakker over het leven ná het ‘plagiaat-gedoe’

Ondanks dat Sonja Bakker haar penthouse in Amsterdam aanhoudt, ziet ze haar toekomst op Ibiza voor zich. Sinds ze daar woont, ervaart ze de ‘helende werking’ van het eiland en komt ze tot nieuwe inzichten.

“Na vijftien jaar Boss Lady voel ik me te groot en te goed voor die rare beschuldigingen. Ik hoef het ook allemaal niet meer te doen, hè. Ik heb vijf miljoen boeken verkocht, ik hoef niet meer te werken”, zegt Sonja terugblikkend op de plagiaatrel. “Als het zo moet, met alle drama, dan liever niet. Dat zie ik nu meer dan ooit in, omdat ik op Ibiza woon.”

Te moe om terug te vechten

Sonja wordt internationaal door de mangel gehaald als blijkt dat ze recepten heeft gekopieerd en gepubliceerd onder haar eigen naam. “Vier recepten waren niet goed gegaan en dat hebben we meteen gecorrigeerd. Maar het ging maar door en door… En ik was te moe om terug te vechten. Alles wat ik deed of zei was slecht, mijn kop moest rollen.”

Ook haar turbulente relatie met Barry blijft niet onbesproken in de media. Volgens Sonja hebben ze het ‘leuk’ en ‘goed’ samen. “We hadden één keer ruzie en mensen bleven erover zeuren en zuigen. Waar zijn we mee bezig? dacht ik. Nee, ik ben niet alleen daarom uit Nederland weggegaan. Maar het speelde wel mee.”

Aangifte

Na de hoogopgelopen ruzie in een taxi doet Sonja aangifte tegen Barry. Maar dat doet ze onder druk, zo zegt ze later in een televisie-interview met Jeroen van der Boom. “Er kwam meteen politie, we schreeuwden. Er was gedronken.”

“We zijn bewust drie maanden uit elkaar gegaan.” Daarna zijn de twee weer bij elkaar gekomen. “We hebben verschillende psychologen gehad en die leren je allemaal dingetjes”, vertelt Barry.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Beau Monde