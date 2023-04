Het iconische duo Bassie & Adriaan krijgt een documentaire

Bas (87) en Aad (80) zijn inmiddels de tachtig gepasseerd en vinden nú het moment om hun carrière in het zonnetje te zetten met een documentaire. Het gaat namelijk al jaren niet goed met de gezondheid van oud-clown Bas, die een auto-immuunziekte heeft en in een rolstoel zit. Er is nog geen hoop dat dat beter wordt, liet Aad weten aan RTL Boulevard.

Hun hele leven

De twee selecteren al enkele jaren archiefmateriaal voor de docu en hebben pas geleden nog interviews gehad over hun carrière. Wat daarvan precies in de documentaire komt, is nog niet bekend. Wél weten we dat de film niet alleen over het succes van Bassie & Adriaan zal gaan, maar ook over The Crocksons. Onder die naam traden de broers als artiestenduo op van 1955 tot 1980. “Het moet een document worden dat hun hele leven en hun hele carrière weerspiegelt”, zegt hun woordvoerder volgens ANP.

Speciaal voor de fans

Behalve Bassie & Adriaan, verschijnen straks meer bekende gezichten in de film. Zo krijgt Mart Hoogkamer, die de Bassie & Adriaan-hit De Spaanse zon coverde, een nog onbekende rol. Speciaal voor de echte fans zal het gewiekste robotje Robin een comeback maken.

Veel interesse

De documentaire is nog niet gekocht door een zender en heeft nog geen releasedatum, maar het management van de twee laat aan ANP weten dat inmiddels veel partijen zich hebben gemeld die het project willen oppakken. Vóór het publiek de documentaire kunnen bewonderen, zullen Bas, Aad en hun familie het eindresultaat moeten goedkeuren.

Decennialang succes

De televisieserie Bassie & Adriaan: de plaaggeest kwam in 1978 voor het eerst op de publieke omroep. Er volgden nog elf series, waarvan de laatste in 1996 werd gemaakt. Daarna kwamen nog enkele compilaties, spin-offs en een afscheidsfilm Keet & Koen en de speurtocht naar Bassie & Adriaan in 2015. Bas en Aad verschijnen de laatste jaren nog maar zelden in de openbaarheid, vooral door de zwakke gezondheid van Bas.

Bron: RTL Boulevard