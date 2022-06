Dit weekend is het eindelijk zover: Guus Meeuwis en Manon Meijers stappen in het huwelijksbootje Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Het is eindelijk zover: op déze dag stappen Guus Meeuwis en Manon Meijers in het huwelijksbootje

Guus Meeuwis en Manon Meijers zijn sinds 2019 verloofd. Ze wilden al veel eerder in het huwelijksbootje stappen, maar corona gooide roet in het eten. Nu is het eindelijk zover.