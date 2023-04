Het is officieel: André Hazes en Monique Westenberg zijn weer een stelletje

De zanger heeft de afgelopen jaren meerdere keren een relatie gehad met Monique, maar leek haar elke keer toch in ruilen voor een ander exemplaar. Aan Frank Dane geeft André toe dat hij een zwak heeft voor vrouwen, maar dat hij zich uiteindelijk heeft gerealiseerd dat er maar één vrouw voor hem is en dat is Monique.

“Monique is de liefde van mijn leven”

Hij wil zijn liefde voor haar dan ook niet langer onder stoelen of banken steken. “Als ik voor iemand ga, ga ik voor duizend procent. Dan wil ik het aan iedereen laten zien”, zegt hij.”We hebben een vorm gevonden. “Monique is de liefde van mijn leven. Honderd procent. Ik hou van haar, heel veel, en zij van mij. Of we samen zijn: ik denk het. Maar we wonen wel los van elkaar.”

Bron: Radio 538