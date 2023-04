Het is over en uit tussen Gordon en zijn ex-verloofde Gavin: "Alleen maar tranen”

‘Alleen maar tranen... Maar we gaan gewoon weer door‘, schrijft Gordon bij een foto met de woorden ‘een miljoen gevoelens maar nul woorden’ op Instagram. Daarop volgt een foto met nog een tegelwijsheid, namelijk ‘als iemand meant to be is in je leven, kan niks ervoor zorgen dat ze je verlaten. Als dat niet zo is, kan niks in de wereld ze laten blijven’.

Gordon kan rekenen op de steun van BN’ers als Estelle Kruijff, Bridget Maasland en Annemarie Keizer, die alle drie hartjes achterlaten onder het treurige bericht van de zanger.

Goed in afscheid nemen

Ook Gavin heeft inmiddels van zich laten horen op het social media platform. Hij deelde een video met Sam Smith's nummer Way Too Good At Goodbyes, waarin teksten als ‘geen schijn van kans dat je me zult zien huilen’ en ‘elke keer als ik me open stel, doet het pijn’ te horen zijn.

Niet meteen reageren

Het was roddelkoning Evert Santegoeds die gisteren in de Telegraaf de geruchtenmolen aanzwengelde. Hij meldde dat Gordon een tripje naar Australië, het thuisland van Gavin, vroegtijdig had afgekapt. Vervolgens verwijderde Gordon alle foto’s van zijn verloofde van social media, maar wilde verder niet op de verhalen reageren.

Dikke mik

Gordon en Gavin ontmoetten elkaar begin dit jaar in Zuid-Afrika. Het was al snel dikke mik tussen de twee, want in maart vroeg Gavin de zanger ten huwelijk op de Malediven. ‘Ik kan niet uitleggen hoe ik me voel en ik kan net stoppen met huilen van geluk en vreugde’, schreef Gordon toen in een inmiddels verwijderde Instagrampost. Hopelijk geeft Goor ook nu zijn geloof in de liefde niet op.

Bron: Instagram @gordonheukeroth