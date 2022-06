Het ‘Kopen zonder kijken’-team stond niet eerder voor zo’n grote uitdaging: “Nachtmerrie van het programma”

Want ja, vind maar eens een leuke woning met zes slaapkamers voor minder dan zes ton in het gewenste zoekgebied. Makelaar Alex stond niet eerder voor zo’n grote uitdaging.

Uitdaging voor Kopen zonder kijken-team

Meer dan 1,4 miljoen mensen zien op maandagavond dat presentator Martijn Krabbé Volcmar en Marlies ‘de nachtmerrie van het programma’ noemt. Makelaar Alex en bouwdeskundige Bob staan voor een bijna onmogelijke opdracht als dit koppel vertelt dat ze een woning zoeken voor zichzelf en hun vijf puberende kinderen.

Hun huis zijn ze inmiddels ontgroeid en in de huidige woningmarkt zijn ze zelf nog niet geslaagd. Hoog tijd om de experts van Kopen zonder kijken in te schakelen, dus.

Dankzij een financiële meevaller wordt hun budget verhoogd naar 625.000 euro. Daardoor kan Alex in Bergschenhoek een woning voor het samengestelde gezin aanschaffen dat - zodra het verbouwd is - voldoet aan hun harde eisen. Daarvoor komt nog eens 40.000 euro beschikbaar. Blijer kun je Bob niet maken.

Droomhuis voor vijf pubers

Na een verbouwing van zes maanden staat de verhuizing op de planning. Het koppel is uitzinnig als ze hun nieuwe woning binnenstappen. Door de nieuwe keuken, extra slaapkamers en zelfs een tweede badkamer kunnen ze niet anders dan verliefd worden op hun eigen huis. Het is nog beter geworden dan ze durfden dromen. “Het ene vertrek is nog mooier dan het andere. Het is echt supergaaf”, concludeert Volcmar.

Hoe gaat het nu met Volcmar en Marlies?

Een half jaar nadat de camera’s stopten met draaien zijn Volcmar en Marlies nog steeds dolgelukkig in hun nieuwe woning. Hun kinderen hoeven niet langer een kamer te delen, waar ze door hun puberleeftijd maar wat blij mee zijn.

“We hebben heel weinig veranderd of aangepast. Wel hebben we een aantal dingen toegevoegd. Vooral kastruimte kwamen we her en der nog een beetje tekort. En zo netjes als het was tijdens de oplevering is het natuurlijk ook niet meer. Maar het mag ook wel een beetje ‘een zooi’ zijn, dat past bij ons”, zegt Marlies in gesprek met RTL. “We gaan niet meer weg. Ik zou ook niet weten waarom.”

Volcmar: “Wat we zo mooi vinden aan het huis is dat alles een geheel is. Wat Roos heeft uitgekozen past ook echt bij elkaar. Het is een eenheid. Zelf hadden we dat niet zo kunnen doen. We zijn daar niet echt mee bezig en hebben er ook geen oog voor.”

