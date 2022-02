Het zestiende seizoen van Het mooiste meisje van de klas is inmiddels van start gegaan.

Hersentumor

Esther is 12 jaar als ze te horen krijgt dat haar vader een hersentumor heeft. Een leven met pieken en dalen volgt. Meerdere keren neemt ze afscheid van haar vader, omdat artsen denken dat hij niet lang meer te leven heeft. Tegen iedereens verwachting in houdt hij het uiteindelijk twintig jaar vol.

Na het overlijden van haar vader besluit ze te scheiden van de vader van haar drie kinderen. Ze ontmoet een nieuwe liefde en bouwt een fijn leven op - tot ze zich niet lekker voelt. Ze heeft dezelfde klachten als haar vader en voelt dat het mis is. Ze is 40 jaar als te horen krijgt dat ze een hersentumor heeft waar niets meer aan te doen is.

Levenslust en positiviteit

De artsen zeggen dat ze nog anderhalf jaar heeft, maar Esther gelooft daar zelf niks van. “Mijn vader kreeg ooit hetzelfde bericht en die heeft er 20 jaar mee geleefd – daar ga ik voor.” Familie en vrienden zijn verbaasd door de levenslust en positiviteit waarmee het mooiste meisje van de klas in het leven staat, maar toch heeft ze het zwaar.

“Ik weet niet wat onbezorgdheid is”, vertelt ze aan de presentator. “Vanaf mijn twaalfde was er altijd wel wat, dat vormt je. En daar word je af en toe ook best wel hard van. Je hebt gewoon niets te kiezen in het leven. Maar er is altijd wel iets positiefs te vinden, daar moet je je aan vastgrijpen. Ik laat me door niemand gek maken.”

Reacties

Kijkers laten via Twitter weten dat ze onder de indruk zijn van de aflevering.

Wat een indrukwekkend verhaal weer in #hetmooistemeisjevandeklas.https://t.co/afK8Vk1qFF — patriciaderyck (@patriciaderyck) 31 januari 2022

Zelden zo'n sterke en moedige vrouw gezien. Wat een indrukwekkende aflevering. Mijn motto is al 30 jaar, geniet van iedere dag, elke dag kan de laatste zijn #hetmooistemeisje #mooistemeisje — Karin (@karinBkarinS) 31 januari 2022

Was weer heftig verhaal maar diep respect #mooistemeisjevandeklas — Sebas (@Basdenbreejen1) 31 januari 2022

Terwijl ik naar het #mooistemeisjevandeklas kijk, besef ik maar weer hoeveel leed sommige mensen moeten dragen.



Esther is pragmatisch, heeft een hersentumor en krijgt veel steun. Wat een bewogen leven en wat is zij eigenlijk een voorbeeld voor anderen.



*enorm heftig*



😪 — Nicole Bus (@nicolebus) 31 januari 2022

Vanavond maak je in Het Mooiste Meisje van de Klas kennis met Esther Kempener. Hier lees je er alvast meer over; wat wordt dit weer een pittige aflevering. #hetmooistemeisjevandeklashttps://t.co/aN5H8e03be — Patricia | Vlaams Kijken (@vlaamskijken) 31 januari 2022

Bron: AVROTROS