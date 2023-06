Het nieuwe seizoen van ‘B&B vol liefde’ wordt éxtra leuk om deze redenen

Weinig programma’s die zoveel zomerkriebels oproepen als de realityserie B&B vol liefde. De elf deelnemers van het derde seizoen werden eind december al aan het publiek voorgesteld. Maar voordat de nieuwe kandidaten zichzelf openstellen voor de liefde, hebben de makers nog een verrassing.

Hoe gaat het nu met oud-deelnemers van ‘B&B vol liefde’?

Het nieuwe seizoen begint namelijk met een héél speciale aflevering. In de Hoe is het nu met?-uitzending komen namelijk een heleboel oud-deelnemers van B&B vol liefde aan het woord. Zij vertellen hoe het met ze gaat en dan natuurlijk vooral in de liefde.

Terugblikken en vooruitkijken

Presentator Art Rooijakkers blikt samen met de B&B-eigenaren terug op hun zoektocht naar de liefde. Ook kijken ze vooruit, want wat is er allemaal veranderd en hoe (rooskleurig) ziet hun toekomst eruit?

Zo gaat Art langs bij Debbie en haar pasgeboren baby in Italië, maar onderweg stopt hij ook in Oostenrijk bij Astrid en Harm-Jan. Zijn de tortelduifjes nog altijd gelukkig samen? Hoe zit het met Hans in Italië? Heeft hij zijn villa al verkocht? En is de B&B van Richard in Portugal eindelijk af? Hebben deze mannen inmiddels al iemand aan de haak geslagen?

B&B vol liefde: hoe is het nu met? is op 7 juli te zien op RTL 4 en Videoland. Slechts drie dagen later, op 10 juli, begint het nieuwe seizoen van de realityserie.

Nieuw seizoen ‘B&B vol liefde’

Deze zomer kunnen alle fans weer zeven weken lang smullen van de liefdesavonturen van elf nieuwe vrijgezelle B&B-eigenaren in Europa (en Thailand). Levert deze zoektocht iets op? Vinden de B&B-eigenaren de ware liefde?

B&B vol liefde reünie

Om hier antwoord op te geven, hebben de makers ook besloten het nieuwe seizoen af te sluiten met een ‘reünie’. Deze aflevering wordt uitgezonden op zondag 27 augustus om 20.00 uur en wordt uiteraard gepresenteerd door Art. De kans is groot dat alle B&B-eigenaren en deelnemers hiervoor samenkomen, maar hoe deze reünie er precies uit zal zien is nog niet bekend. Eén ding is zeker: deze aflevering geeft antwoord op al jouw prangende vragen na het zien van alle afleveringen.

Overnachten bij de B&B’s uit ‘B&B vol liefde’

Altijd al willen overnachten in de bed & breakfast van één van de deelnemers van B&B vol liefde? Dat kan! Hier boek je een overnachting bij de B&B-eigenaren uit seizoen 1.

Deze zomer vertrekken Robbert en Laura naar Italië om hun droom na te jagen: een bed & breakfast in het buitenland. Speciaal voor Libelle bespreken ze de ‘Ik vertrek’-bingo:

Bron: Videoland