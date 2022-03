Het nieuwe seizoen van ‘Bed & breakfast’ is vanaf déze datum op tv

Pak je agenda er maar bij, want het nieuwe seizoen van Bed & Breakfast begint op vrijdag 8 april.

Elkaar beoordelen

Elke aflevering logeren drie stelletjes allemaal een nachtje in elkaars bed & breakfast. De eigenaren proberen hun gasten zo goed mogelijk in de watten te leggen, terwijl de gasten op onderzoek uitgaan. Na een uitje en een nachtje in de B&B, bepalen de gasten wat zij een overnachting waard vinden. Dit geld stoppen ze in een envelop en aan het eind van de uitzending kijken ze samen welke B&B het hoogste bedrag verzamelt, en dus gewonnen heeft.

Eerste aflevering

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen begint bij Reinie en Jos in Noord-Brabant. Daar mogen de kandidaten met alpaca’s Manco en Macho wandelen. Ook het tweede vakantiehuisje staat in het teken van dieren. Het clubje gaat naar Sylvia en Willar in Zuid-Holland, die een heleboel koeien hebben. Tot slaat gaan de B&B-eigenaren op bezoek bij Roelof en Theo in Zuid-Holland. In de tweede aflevering slapen de deelnemers onder andere op een boot en in een kasteel.

In totaal bestaat het nieuwe seizoen uit acht afleveringen. Bed & breakfast is vanaf 8 april elke vrijdag om 20.30 uur te zien op NPO 1.

Bron: Omroep MAX