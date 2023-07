Het nieuwe seizoen van ‘Boer zoekt vrouw’ start later dan verwacht

Even geduld a.u.b.

‘Boer zoekt vrouw’ start twee weken later

Kras de datum zondag 3 september maar door in je agenda. Eigenlijk zou het nieuwe, internationale seizoen van Boer zoekt vrouw op die dag van start gaan, maar nu blijkt dat het datingavontuur pas op 17 september begint. Twee weken later dus.

Nieuw seizoen ‘BZV’

Normaal gesproken stelt presentatrice Yvon Jaspers maanden van tevoren tien boeren voor. De vijf met de meeste brieven worden gevolgd, de anderen mogen zelf op zoek gaan naar de ware tussen hun aanbidders. Dit jaar gaat het nét even anders. Zo stelde Yvon in april dit jaar maar vijf boeren voor. Bovendien wonen zij allemaal in het buitenland.

Internationale boeren

Komend seizoen zijn de hoofdrollen weggelegd voor koeienboer Piet (63) in Duitsland, biologisch melkveehouder Claudia (57) in Frankrijk, melkveehouder Haico (43) in Denemarken, akkerbouwer Richard (32) in Slowakije en melkveehouder Bernice (23) in Zweden.

Het dertiende seizoen van Boer zoekt vrouw bestaat uit elf nieuwe afleveringen. De laatste uitzending is te zien op zondag 26 november.

Meer weten over de nieuwe boeren? In dit artikel bespreken we wie nú al de spraakmakendste boeren zijn van dit seizoen.

Bron: Boer zoekt vrouw, AD