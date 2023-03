Het nieuwe seizoen van ‘De Bevers’ is opgenomen in de sneeuw

Op 6 april gaat het derde seizoen van De Bevers van start bij RTL 5.

Nieuw seizoen in de sneeuw

In de eerste twee seizoenen zagen we John de Bever (57) en zijn partner Kees Stevens (37) voornamelijk in Brabant, waar de twee wonen. Nu gooien ze het over een andere boeg: ze gaan naar de sneeuw. John laat op Facebook weten dat daar voor het nieuwe seizoen is gefilmd: ‘De Bevers in de sneeuw! Dit wordt een avontuur!’ schrijft hij.

‘De Bevers’

De realityserie van de oud-voetballer en zijn partner is een grote hit. Afgelopen jaar was het programma zelfs in de race voor een Gouden Televizier-Ring. Even tot hier ging er met de winst vandoor, maar dat mag de pret niet drukken. Kijkers kunnen geen genoeg krijgen van het programma en daarom was het niet verrassend dat RTL een nieuw seizoen aankondigde.

Nog 105 afleveringen

En ook John zelf is het nog helemaal niet zat om continu door camera’s te worden gevolgd. Zo liet hij eerder weten: “Kees en ik blijven altijd bij elkaar. Dus wij kunnen nog 105 afleveringen maken.”

Gehoorapparaat

RTL had wel een kleine eis voor het nieuwe seizoen: de zender wilde namelijk dat John een gehoorapparaat zou dragen. De beste man kan namelijk niet goed horen en dat is lastig werken. John bleef eigenwijs: “RTL kan dat wel willen, maar ik moet het zelf willen, want ik moet het dragen. Het is ook wel eens fijn om Kees even niet te horen, dus ik moet er nog even over nadenken.”

