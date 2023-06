Het nieuwe seizoen van ‘We zijn er bijna!’ is op déze datum te zien

Dankzij We zijn er bijna! krijg je zelf haast het gevoel op de camping te zitten.

Nieuw seizoen ‘We zijn er bijna!’

In We zijn er bijna! volgt presentatrice Martine van Os een groep kampeerders tijdens hun vakantie. Het levert al meerdere seizoenen heerlijke televisie op waarbij je direct het vakantiegevoel ervaart. Inmiddels is er meer informatie over het nieuwste seizoen, waarin de kampeerders naar Corsica en Sardinië afreizen.

Hoewel de groep elkaar van tevoren niet kent, blijkt het altijd reuze gezellig op de campings. Tel daar een fantastische bestemming bij op en je snapt waarom zo veel gepensioneerden graag mee doen aan het programma.

Voordat de rondreis over de eilanden gaat beginnen, relaxt de groep eerst nog even aan de westkust van Sardinië. “Een vorstelijke maaltijd, op een vorstelijke plek waar ons een vorstelijke zonsondergang beloofd is. Kortom: het is genieten geblazen hier”, aldus presentatrice Martine in het introductiefilmpje.

Het nieuwe seizoen van We zijn er bijna! is op vanaf 15 augustus te zien bij Omroep MAX.

Libelles Floor ging een week lang wildkamperen. Dit vond ze ervan:

Bron: Omroep MAX