Het paard verbaast panel én kijkers tijdens onthulling in ‘The masked singer’

Niemand wist te raden wie er schuilging achter het grote masker. Bij het zien van de presentatrice vielen de monden van panelleden Carlo Boszhard, Loretta Schrijver, Gerard Joling en Buddy Vedder open. “Nee joh, hou op!”, riep Buddy.

Nog even in het kort: in The masked singer treden vermomde BN’ers op van wie meestal niet bekend is dat ze kunnen zingen. In twee teams proberen Gerard & Buddy en Carlo & Loretta te raden wie er in de pakken verstopt zitten. Ze luisteren naar de stem, maar maken ook gebruik van alle hints in de voorstelvideo’s.

Het gokken van de BN’ers blijkt af en toe erg lastig te zijn. Zo hadden ze géén idee wie in het pak van het paard zat. Carlo gokte Nada van Nie, een voormalige SBS-presentatrice die tegenwoordig documentaires maakt. Loretta durfde te wedden dat Olcay Gulsen in het pak verscholen zat, Gerard dacht aan Kim-Lian van der Meij en Buddy vulde Patty Brard in.

Ze hadden het stuk voor stuk fout. En ook de kijkers zaten er goed naast. Het paard bleek namelijk Bridget Maasland te zijn. “Ongelofelijk dat je met zoveel hints het nog niet wist”, reageerde ze. De panelleden wisten niet wat ze hoorden. “Nee joh, hou op!’’ riep Buddy. Ook Gerard sloeg zichzelf voor het hoofd. “Het is stom van ons, echt stom.”

Achteraf is het makkelijk praten, maar stiekem waren de hints inderdaad erg duidelijk. Al snel werd duidelijk dat het paard eerder voor SBS 6 presenteerde. Ook verscheen het Hollywood-logo in beeld vanwege het programma Bridget in Hollywood en het vogeltje verwees naar haar zoon Mees. Verder sloeg het cijfer 74 natuurlijk op haar geboortejaar 1974, ging het woord ‘perfect’ over haar deelname aan Het perfecte plaatje, waar ze 10 scoorde voor een perfecte foto en als laatste ging ze ooit met de billen bloot in de Playboy. Duidelijker kan haast niet, toch?

Ik ben wel benieuwd naar het paard… De rest is me duidelijker! #TheMaskedSinger — Britt 🦖 (@BrittBR97) 2 december 2022

Hahaha toch wel. 1e uitz hoorde ik het wel beter, maar nu weer heel anders. #Bridget #TheMaskedSinger — Malou (@maloumaas) 2 december 2022

Ik had het ook fout, maar stiekem zijn dit toch de leukste onthullingen, als er 4 verschillende namen worden genoemd en het alsnog fout is! #TheMaskedSinger — Daniëlle the Greatest (@ppdaniellepp) 2 december 2022

Bridget Maasland als paard heb ik geen moment gedacht. Echt heel goed gedaan. #TheMaskedSinger — Robin Smit (@RobinSmit1998) 2 december 2022

Huh?? Bridget, nooit opgekomen

Goed gedaan#themaskedsinger — ♡︎ 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘷𝘢𝘯 𝘎𝘦𝘯𝘵 ♡︎ (@MissPatriciax) 2 december 2022

Het paard is heel reëel. "Ik kan niet zingen". Was iderdaad niet het beste optreden. Wel heel goed gedaan, want niemand in het panel wist dat het @bridgetmaasland is. #TheMaskedSinger — Renata Hofman💚🤍 (@RenataFCG) 2 december 2022

Ik zei nog op de bank “bridget maasland” iedereen zegt neejoh #themaskedsinger — a • DANKE SEB 💚 (@niallislekker) 2 december 2022

@bridgetmaasland ik wist het! Nog vóór je de eerste keer ging zingen, wist ik het al. Ik herkende je bovenbenen 😂😂 Wel supergoed gedaan 👍👍 #TheMaskedSinger pic.twitter.com/WNvF1E0Ag3 — Sanne, auteur ✍ (@SanneSchrijft_) 2 december 2022

