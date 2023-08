Het publiek in tranen: zieke Emma (15) gaat viraal na het Vrijthof-concert met André Rieu

Emma zingt tijdens het Vrijthof-concert een cover van het nummer Voilà waarmee Barbara Pravi in 2021 namens Frankrijk aan het Eurovisie Songfestival meedeed. Op beelden is duidelijk te zien dat het publiek onder de indruk is van het optreden: er vallen de nodige tranen. Ook uit de reacties op de video blijkt dat haar versie erg in de smaak valt.

Bekend gezicht

Ook Barbara Pravi zelf is erg enthousiast over het optreden. Zij noemt de video op Instagram ‘geweldig’ en ‘sensationeel’.

Emma komt je misschien bekend voor. Ze won in 2021 het tiende en voorlopig laatste seizoen van The voice kids. Ze werd destijds gecoacht door Ali B. Eerder dit jaar was ze ook nog te zien in een talentenjacht op televisie: ze won het SBS6-programma Ministars.

Dat ze het zover schopte, was niet vanzelfsprekend. Ze heeft een groei-achterstand, waardoor ze maar 1,51 meter lang is, en moest als kind al met een rollator lopen. Daarnaast leidt ze aan een zeldzame maagziekte, gastroparese, waardoor ze zo'n 22 uur per dag aan de sondevoeding vastzit.

Bron: YouTube/André Rieu