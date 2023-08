Het speculeren is begonnen: RTL deelt teaser van ‘Expeditie Robinson’-kandidaten

Op Instagram delen ze een video waarin heel vaag een foto van de groep kandidaten te zien is. Je moet wel heel goed kijken om te zien om wie het gaat. In de reacties bij de video wordt gelijk volop gespeculeerd.

Massale reacties

‘Guido Spek herken ik’, schrijft iemand. ‘Sowieso Eva Simons en Daan Alferink’, schrijft een ander. Maar veel Instagrammers vinden het maar lastig: ‘Ik kan er niks van maken’, wordt er massaal gereageerd.

Juicechannels denken het al te weten

Tegenwoordig zijn er een boel juicechannels die hier gelijk bovenop duiken. Zo wordt er door verschillende juicechannels al een tijdje gespeculeerd over de kandidaten van Expeditie Robinson 2023. Door hen worden de volgende namen genoemd: Jaimie Vaes, Iris Enthoven, Chelsey Weimar, Guido Spek, Eva Simons, Mark Baanders, Hassan Slaby, Floris Göbel, Roberta Pagnier, Maxim Froger, Jochen Otten, Willem Voogd, Roosmarijn Wind, Irene van de Laar, Iris van Lunenburg, Radmilo Soda, Krista Arriëns, Ilse Paulis, Armand Rosbak en Frits Wester.

Niet bekend genoeg

Of zij het bij het juiste eind hebben, zien we in september - of al eerder als RTL met een onthulling komt. Wat fans van het programma denken van deze vermeende kandidaten? Er wordt flink gemopperd over de mate van bekendheid. ‘Weer allemaal onbekende Nederlanders’, wordt er geschreven. En: ‘De helft van deze mensen heb ik nog nooit gezien.’

Gelijk twee afleveringen

Op zaterdag 2 september gaat Expeditie Robinson van start. Dat weekend zie je niet één, maar twee afleveringen. De tweede aflevering volgt namelijk gelijk zondag 3 september al. Daarna is Expeditie Robinson iedere week op zondag te zien.

