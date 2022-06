Het team van ‘Kopen zonder kijken’ neemt het huis van déze BN’er onder handen

Aannemer Bob gaat binnenkort aan de slag in de woning van Martijn. “Ik hoop er in september te beginnen.”

Het ‘Kopen zonder kijken’-team gaat aan de slag bij Martijn

Bob Sikkes en Roos Reedijk zijn te gast in de RTL Boulevard reality podcast. Hierin vertelt Bob: “Martijn is ongelooflijk gek op koken en als je ziet - sorry voor het woord - maar wat voor schíjtkeuken hij nu heeft.” Dat is dus nummer één op de lijst: de keuken van Martijn moet flink aangepakt worden.

Meer budget

De welbekende bingokaart kunnen we volgens Bob niet in Martijns woning gaan afstrepen, hij gaat het helemaal anders doen. Zo komt er geen kookeiland in de keuken. Toch is er één ding niet veranderd. “Ik heb wel al om meer budget gevraagd”, geeft Bob toe.

Gekocht zonder te kijken

Grappig, maar waar. Roos en Bob hebben allebei ook weleens een huis gekocht zonder eerst te kijken, vertellen ze in de podcast. Bob: “Het was een huis in Spanje waar we nog niet waren geweest, maar ik wist op slag dat het goed was. We namen er meteen een optie op omdat er veel belangstelling voor was. Het ging me niet gebeuren dat het voor mijn neus weggekaapt zou worden.”

Naar Amsterdam

Roos heeft zoiets ook gedaan toen ze jaren geleden met haar man van Den Haag naar Amsterdam wilde verhuizen. “De makelaar belde me die dag honderd keer, maar ik nam niet op, mijn man wel. Toen ik hem aan het einde van de dag sprak, zei hij: Roos, ik heb een huis gekocht.” Roos had het dus niet gezien, maar was alsnog dolblij dat ze naar Amsterdam ging verhuizen.

Bobs frustratie

In de podcast uit Bob ook wat irritatie rondom de kandidaten van het programma: “Ik vind het soms licht frustrerend dat niet alle kandidaten door hebben hoeveel werk er in een huis zit, hoeveel alles normaal eigenlijk kost en hoe makkelijk ze het huis binnen glijden.”

Zo werkt de kandidatenselectie

Bob doet ook een boekje open over hoe de kandidatenselectie in z’n werk gaat. “Voor een seizoen begint, worden er wel een stuk of twintig stellen aan Alex en mij voorgelegd.” Vervolgens kijkt hij met Alex naar de haalbaarheid: stroken alle eisen met het budget? “Alex moet iets kunnen kopen, maar er moet ook een deel voor mij overblijven, anders knip je een deel van het format af.”

Budget voor de styling

Roos krijgt een eigen budget voor de styling, maar bij haar peutert Bob ook nog vaak iets los. Hij bedelt dus niet alleen bij de kandidaten om meer budget? Roos: “Ik ben vaak de sjaak.”

Bob Sikkes is de ster van het populaire programma 'Kopen zonder kijken'. De aannemer valt bij heel wat vrouwen in de smaak en ontvangt daarom uiteenlopende berichten.

