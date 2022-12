Het zit erop voor de Dolly Dots: officieel afscheid van het podium na laatste concert

Aanvankelijk zouden fans in 2020 al kunnen genieten van deze afscheidstour, maar corona gooide roet in het eten. Dit jaar was het eindelijk zover en klommen Angela Groothuizen, Esther Oosterbeek, Anita Heilker, Angéla Kramers en Patty Zomer voor een laatste reeks concerten op het podium.

Dolly Dots reünie

Een eigen televisieserie, hit na hit en concerten in binnen- en buitenland: in de jaren ‘80 waren de Dolly Dots zonder twijfel de populairste Nederlandse meidengroep. Die populariteit bleef, want fans bleven nog jaren vragen om een reünie. Eerder kwam de groep weer samen voor een gastoptreden bij De Toppers in 2016, maar nu was het dan echt tijd voor een volledig eigen tour. De tour startte in theaters door heel Nederland en eindigde op woensdagavond met een groots concert in de Ziggo Dome. Helaas in een kleinere formatie, want de Dolly Dots bestonden oorspronkelijk uit een groep van 6. In 2009 overleed het zesde lid Ria Brieffies. Over dat verlies spreken de overige vijf zich regelmatig uit: “Als ik aan je denk dan voel ik je, hoor ik je stem, dood bestaat dan niet.”

Het concert

Ook in de Ziggo Dome stonden de vrouwen stil bij hun vriendin. Het zorgde voor emotionele momenten tussendoor, maar het grootste gedeelte van de show was feestelijk, positief en dankbaar. Niet alleen voor de groep zelf, ook voor het publiek. De reacties op Twitter spreken dan ook boekdelen: het moet een fantastisch afscheid zijn geweest.

Super avond gehad in de Ziggodome 💃✨♥️#DollyDots pic.twitter.com/n9IdOB70G5 — WendyWeel (@vrijheidnl22) 14 december 2022

Wauw! 🤩 De fans vormen vanavond samen een geweldig koor en zingen uit volle borst mee met The Scooters ‘I save the day, I save tomorrow, So I can run away’ 🎤🎶 #SymphonicaInRosso #DollyDots pic.twitter.com/mCqZemlyXx — Ziggo Dome (@ZiggoDome) 14 december 2022

We waren bij de aller laatste van de #Dollydots

Morgen ook in glitterpak naar mijn werk en als ik later groot ben word ik net zo’n stoer wijf als Angela. pic.twitter.com/6ukTZMf8J6 — Christa Bruggeman (@mevrouwchrisje) 14 december 2022

Wat heb ik genoten van de #dollydots!! Een lach en een traan… pic.twitter.com/Ksdp37SYKA — KirCor (@KirstenvHeerde) 14 december 2022

