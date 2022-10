‘HGT’-kijkers sluiten Lisette in het hart die na 11 jaar eindelijk in de halve finale staat

Gisteravond was het eindelijk zover.

Lisette Brillemans in halve finale van HGT

Ze doet al vijf keer eerder mee aan het programma en wordt vijf keer naar huis gestuurd. Toch geeft Lisette de moed niet op: na een middelmatige auditie mag ze eindelijk optreden in de halve finale. Opnieuw verloopt het optreden niet vlekkeloos. Ze zit er een paar keer naast en vooral jurylid Dan Karaty heeft het gehad met haar act.

“Je hebt de halve finale bereikt, dus het wordt wellicht niet beter dan dit. Misschien kun je maar beter van dit moment genieten en het accepteren”, klinkt het bot. Daar is Lisette op haar beurt niet van gediend. “Dat zou ik kunnen doen, however punt één: dit is nog niet de finale en punt twee: Holland’s got talent zonder Lisette Brillemans is gewoon Holland’s got talent niet.”

Het optreden:

Positief commentaar

Voor bemoedigende woorden kan Lisette wel op Chantal Janzen rekenen. “Het was een heel lange weg. Het is je nog nooit gelukt om verder te komen dan een auditie. Wat er hierna ook gebeurt maakt dan ook niet meer uit, want het is zo knap. Je hebt al gewonnen voor jezelf omdat je bent doorgegaan. Je hebt nog nooit zo goed gespeeld als vanavond. Daar moet je heel trots op zijn.”

Helaas loopt Lisette wel haar droomplek in de finale mis.

Kijkers zijn fan

Dan sluit Lisette misschien niet in het hart, de kijkers zijn wél dol op haar. Op Twitter regent het lovende reacties van kijkers die gek zijn op de flamboyante pianist. ‘Lisette, wat ben jij een heerlijk mens’, schrijft een kijker. ‘Holland’s got talent zonder Lisette Brillemans is geen Holland’s got talent. Dus geef haar een rolletje in het nieuwe seizoen’, oppert een ander.

Lieve Lisette, ik vind het geweldig wat je doet en misschien zijn sommige acts bijzonderder qua performance maar jij bent inderdaad de koningin van de show! Good luck en blijf doen wat je doet! #hgt — chanine van dam (@chaninevd) 21 oktober 2022

Lisette, wat ben jij een heerlijk mens #HGT — eMBee (@MoniqueBrekelm1) 21 oktober 2022

Respect voor Lisette 👏🏻 Ze heeft dankzij haar doorzettingsvermogen het toch maar geflikt om hier in de halve finale te staan en persoonlijk vind ik dit ook nog het beste optreden van haar #hgt #rtl4 — Ryan Smit (@SmitboyRyan93) 21 oktober 2022

Holland's Got Talent zonder Lisette Brillemans is geen Holland's Got Talent. Dus geef haar een rolletje in het nieuwe seizoen. Extra jurylid of achter de schermen helpen. Gewoon erbij. #hgt — Sebastiaan (@sebasboers) 21 oktober 2022

"De visagie is echt uren met mij bezig geweest"



Heeft Lisette al een fanclub? #hgt pic.twitter.com/uAwIjxbDEv — Lianne van Veen (@Liedje87) 21 oktober 2022

#HGT

Lisette Brilleman, wij houden van je.

🌹💋🎼🌻🥂🎹 — Mack Jigger (@winterzomer2020) 21 oktober 2022

Bron: RTL Boulevard