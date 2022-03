André blies een maand geleden, op 20 februari, 75 kaarsjes uit en dat vierden ze in de baktent. Van Animal crackers en meneer de Bok tot en met Er staat een paard in de gang (of nou ja, in de tent) en, jawel, pizza: Heel Holland bakt was echt een traktatie voor de vele André van Duin-fans onder de kijkers.

André van Duin verjaardagsspecial Heel Holland bakt Beeld Omroep MAX

André van Duin-taart

André van Duin is niet zo dol op zoet, maar wel op hartig. Daarom mochten de bakkers aan de slag met kroketten en kaaskoekjes, zodat de jarige André ook mee kon smullen. Met tot slot een bijzonder spektakelstuk: de kandidaten moesten een heuse André van Duin-taart maken, een borstbeeld van een van zijn legendarische typetjes. Dat resulteerde onder meer in een Flip Fluitketel-, Meneer de Bok- , Willempie- en Jan Zak-taart.

Beeld Omroep MAX

HHB-eerbetoon aan André van Duin

Kijkers smullen van André’s verjaardagsspecial. “Echt een leuk eerbetoon aan André van Duin, dat verdient hij ook”, klinkt het. En: “Wat is André een aanwinst gebleken voor het programma.” Een ander bestempelt het zelfs als de leukste Heel Holland bakt-aflevering ooit.

Dit was echt een leuk eerbetoon aan André van Duin bij #hhb #heelhollandbakt



Dat verdient hij ook echt, wat een tv persoonlijkheid! 💚



Dat we nog maar lang van zijn humor en kwaliteiten mogen genieten! pic.twitter.com/wJfdKQQsxw — Ken_je_mij (@wiebenikdan_) 19 maart 2022

Wat een toffe opdracht om een typetje van Andre van Duin te maken#HHB #heelhollandbakt — BroederJoey (@BroederJoey) 19 maart 2022

De reden is natuurlijk verdrietig, maar wat is André een aanwinst gebleken voor dit progamma! Wat doet hij het altijd weer zo leuk! Prachtig mens ook❤️🫶🏼 ik weet zeker dat Martine vanaf boven tevreden meekijkt ❤️✨ #hhb #heelhollandbakt — Romy💛💙 (@missxromy2) 19 maart 2022

Deze aflevering die in het teken van Andre van Duin stond was zeker wel de leukste aflevering van alle seizoenen van #HeelHollandBakt #HHB — BroederJoey (@BroederJoey) 19 maart 2022

Mijn ouders vonden André van Duin altijd al fantastisch. Ik ben opgegroeid met programma's van hem, geweldig. Nu kijken we #HHB met de kinderen en zegt mijn zoon: 'Dat is echt een grappige man.'



Wat een held. Kunnen we iemand nomineren voor het eeuwige leven? — M.I. (@Empie_17) 19 maart 2022

Spoiler alert

Wil je nog niets over de uitslag weten, lees dan niet verder! Helaas moest ook in deze feestelijke aflevering een kandidaat te tent verlaten. Dat was Mary. Marieke won en werd meesterbakker van de week. Haar Meneer de Bok-taart zag er dan ook fantastisch uit:

Beeld Omroep MAX

Bron: Heel Holland bakt (Omroep MAX)