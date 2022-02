Menno heeft zichzelf ook nog eens een compleet nieuwe look aangemeten.

Zuster in verzorgingstehuis

“Wist je dat ik zeven jaar geleden bij Gijs Staverman zat als bekende Nederlanders?”, vraagt Menno op LinkedIn. “Nu loop ik als onbekende Nederlander in een verzorgingstehuis als ‘zuster’. Beste keus ever. Zijn jullie ook weer op de hoogte.” Op de foto’s die Menno bij de post deelt, is te zien dat hij tegenwoordig zonder baard door het leven gaat.

Burn-out

Na zijn deelname aan Heel Holland bakt, schreef Menno twee kookboeken: Bakken met Menno en Menno’s superheroes kookboek. De periode na zijn televisiesucces was niet altijd makkelijk. Zo schreef BN de Stem in 2016 dat de bakker kampte met een burn-out. Door voortaan alle aanvragen door te verwijzen naar zijn manager, werd het weer rustig.

“De eerste twee jaar heb ik ook een manager gehad. Je krijgt de gekste voorstellen - of ik op televisie wilde bakken met moedermelk bijvoorbeeld - en dan is het handig om met een manager te kijken wat je wel leuk vindt en wat bij je past. En een manager heeft ook weer contacten. Zo heb ik een piepklein rolletje gehad in de film Sneeuwwitje. Lachen om eens op een filmset te staan”, vertelde Rutger aan de krant.

Bron: LinkedIn, BN de Stem