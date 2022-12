Hier kun je de villa uit ‘Isola di Beau’ huren (maar dat kost je wel een boel geld)

Martijn Krabbé, Diederik Ebbinge, Monica Geuze, Hanna Verboom: ze hebben er allemaal gelogeerd. De prachtige villa op het Italiaanse eiland Sardinië draagt de naam Villa Volpe, vernoemd naar het schiereiland waarop de villa staat: Punta Volpe.

De villa uit ‘Isola di Beau’

Natuurlijk hebben we bij Isola di Beau al gezien dat de uitzichten bij het stulpje waanzinnig zijn. Door een blik op de site van de villa te werpen, leren we dat het je ook van binnen aan niks ontbreekt. Er is slaapplek voor maar liefst 12 tot 14 gasten. Er is een enorme tuin mét zwembad en een privéstrand. Wat wil je nog meer?

Prijskaartje

We noemden al even dat het verblijf hier vrij prijzig is, en dat is niet overdreven. Een week in de villa kost al gauw € 21.000 tot € 40.000. Wow! Mocht je hierna nog wat geld over hebben, dan kun je ook nog allerlei opties bijboeken, zoals een chef, een butler, een masseur en zelfs een privévliegtuig. Slaap je liever in het idyllische huisje uit Lago di Beau aan het Comomeer? Kan ook! Kijk hier maar eens.

