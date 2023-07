Hier kun je Olaf uit ‘B&B vol liefde’ al van kennen

In ‘Ik durf het bijna niet te vragen’ geven Nederlanders die vaak onbegrepen worden, antwoord op de meest indringende en soms choquerende vragen van kijkers. Zo rekenen ze af met de vooroordelen die mensen over hen hebben. Olaf was te zien in de aflevering: ‘Liefde kent geen leeftijd’. Met zijn ex-vrouw dus, die dertig jaar jonger is dan hij.

Gelukkig getrouwd

De opvallende verschijning, met zijn hanekam, sik en tatoeages, had toen een vriendin van 31 jaar. Hij was zelf 61 jaar oud en zijn geliefde was nét onderhalf jaar ouder dan zijn zoon. Daar zei Olaf toen over: “Zeker had ze mijn kind kunnen zijn, gelukkig is ze dat niet want dan zou het een rare wereld worden”. Het stel was toen het programma werd opgenomen vijf jaar gelukkig getrouwd. Wat er sindsdien is gebeurd, is niet bekend. Benieuwd geworden? Je kunt de aflevering met Olaf en Senky terugkijken via NPO Start.

Op zoek naar de ware

Blijkbaar probeert Olaf het nu iets dichterbij zijn eigen leeftijd te zoeken, maar gaat wel weer een heel ander avontuur aan op liefdesgebied. Misschien heeft hij het graag een beetje heet onder zijn voeten. Hij noemde de B&B vol liefde eigenaresse Petri ‘een vrouw met ballen en een frisse uitstraling’. Zij vond Olaf “een mooie vent met mooie ogen, maar dat sikje moet er nog even af.” Gaat Olaf het hart van de 60-jarige B&B-eigenaar veroveren? Dat moet de komende maand blijken…

Bron: LoveReality