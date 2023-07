Híerom botert het niet tussen Walter en Ingrid uit ‘B&B vol liefde’

Van beide kanten lijkt er iets te blokkeren tussen de twee.

Eerlijke mening

Als Walter wordt gevraagd wat hij van zijn B&B-partner Ingrid vindt, antwoordt hij eerlijk: “Als Ingrid binnenkomt en ik met haar praat, voel ik wel een beetje spanning in mijn buik. Het voelt een beetje alsof ik moeite moet doen. Iets blokkeert er. Ik weet nog niet waarom.”

‘Zwaardere energie’

Toch geeft hij later wel een mogelijke verklaring hiervoor. “Soms heb ik wel de indruk dat ze niet echt blij is. Ik denk geen levensvreugde te zien. Misschien heeft ze die wel en zie ik die niet. Haar wens is dat alles er mag zijn. Dat snap ik en is helemaal goed, maar als dat overwegend zwaardere energie is, dan is dat voor mij niet fijn.” Wat hij wel fijn vindt? “Vrouwelijkheid, zachtheid. Sommige dingen komen een beetje streng over en dat is oké, maar het is niet helemaal wat bij mij past en wat ik wens.”

Levensenergie

Later vertelt hij nota bene aan Ingrid zelf wat hij wenst in een partner. “Wat voor mij heel belangrijk is, is de levensenergie die stroomt tussen elkaar. De seksuele energie is dat. Qua partner hoop ik iemand te vinden met wie ik goed kan praten.”

Wat denkt Ingrid?

Dat verbaast Ingrid op haar beurt enigszins. Hoewel ze het niet rechtstreeks aan Walter vertelt, zegt ze in het programma: “Het zijn woorden, maar tot nu toe merk ik er niet zoveel van.” Volgens haar lijkt het alsof Walter niet geïnteresseerd is in een relatie. Toen ze bijvoorbeeld aan hem vroeg of hij haar aantrekkelijk vindt, antwoordde hij dat hij ‘te verkouden’ was om daarop te reageren. “Voor mij is het heel makkelijk: ja of nee, en dat krijg ik niet”, laat ze weten.

Ook stelde de uitbater haar meerdere keren dezelfde vraag. “Ik word niet blij van zijn vraag waar ik blij van word”, vertelt ze. “Volgens mij is dit de derde keer dat hij dit vraagt. Daaruit denk ik op te maken dat hij niet zo goed naar me luistert.”

Denk jij dat het nog goed komt tussen de twee?

In B&B vol liefde gebeuren een hoop wonderlijke dingen. Een hoop om te bespreken als we Libelle’s Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers mogen geloven. In onderstaande video praten ze je bij over de hoogtepunten en bespreken ze leuke nieuwtjes over de kandidaten.

Bron: RTL Boulevard