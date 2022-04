Hierom stapt Jada Borsato uit ‘GTST’: “Ik ga het missen”

Hieraan komt nu een einde, want ze stapt uit de serie.

Jada Borsato stopt met GTST

Via Instagram Stories, op het account van GTST, laat ze weten dat haar tijd bij de soap erop zit. “Nou jongens, dat was ’m dan. De laatste scène van Abby. Heel gek”, aldus Jada.

Zoveel leuke momenten

Ze vervolgt: “Ik ga het ook wel heel erg missen. Ik heb zoveel leuke, lieve mensen ontmoet en zoveel leuke momentjes beleefd. Tijdens het filmen én in de wandelgangen. De leuke gesprekjes en grapjes. De leuke werksfeer. Ik ga het ontzettend missen. Maar ondanks dat heb ik zin in de toekomst.”

Het was een gastrol

Toen Jada haar intrede maakte in de soap, was al duidelijk dat het niet om een vaste rol zou gaan, maar om een gastrol. Jada wist dus al dat ze niet lang in de soap kon blijven.

Een Amerikaanse droom

Toch is het een mooi opstapje naar een acteercarrière. Jada heeft namelijk grootse ambities. In LINDA.meiden vertelde ze dat ze graag in Amerika wil doorbreken. Ze ziet zichzelf al schitteren in een Amerikaanse film: “Ik zou iemand willen spelen die knettergek is of juist kwetsbaar, bijvoorbeeld een onzeker meisje dat wordt gepest. De personages die ik tot nu heb gespeeld, zijn vaak zelfverzekerd of juist heel schattig.”

Niet kiezen tussen zingen en acteren

Maar ze wil ook nog doorgaan met zingen en nieuwe nummers uitbrengen. Aan BNdestem vertelde ze dat ze liever niet kiest tussen zingen en acteren: “Acteren vind ik heel leuk omdat je dan een heel ander persoon kunt spelen dan je zelf bent. En het leuke aan zingen is dat je je gevoelens erin kwijt kunt. Ik kan niet kiezen wat ik leuker vind.”

