Hierom stopt Roxeanne met ‘Holland zingt Hazes’

Vanaf volgend jaar staat Roxeanne niet meer op het podium in de Amsterdamse Ziggo Dome. Op Instagram zei ze dat ze zich wil richten op andere dingen. Daarmee bleef ze een beetje cryptisch over haar echte redenen. Bij Jinek zat de zangeres vrijdagavond om terug te kijken op de vele lof die ze kreeg voor haar duet met zanger Nielson tijdens De beste zangers. Eva Jinek vroeg haar vervolgens naar Holland zingt Hazes.

Opa van Fender

“De voornaamste reden is eigenlijk dat ik me wil focussen op mijn eigen muziek. Ik heb dit tien jaar lang met heel veel liefde en plezier gedaan”, vertelde ze aan Eva. Roxeanne wil haar vader nu meer als haar vader en opa van haar zoontje Fender gaan zien. “Ik merk dat Fender nu vragen gaat stellen over hem. Fender noemt hem altijd de opa van de liedjes.”

Misschien ooit weer terug

Verder liet ze weten dat ze misschien nog wel eens terugkeert bij Holland zingt Hazes. Bij Jinek aan tafel ging het niet over de conflicten met haar moeder Rachel en broer André. In de familie rommelt het al langere tijd en sinds de opmerkingen van Roxeanne in Beste Zangers is dat niet minder geworden.

