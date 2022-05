Hilarisch en pijnlijk tegelijk: de auto van Bas Smit is gestolen

“Verdrietig nieuws…”, begint Bas geëmotioneerd zijn epistel. “Mijn trouwe vierwieler en ik waren bijna vijf jaar samen, maar vannacht vertrok ze zonder iets te zeggen.”

Hij denkt met weemoed terug aan alle tijd die ze met elkaar hebben doorgebracht. “Ik zorgde goed voor je. Regelmatig naar de wasstraat en dan liet ik zelfs je onderkantje doen, omdat je dat zo lekker vond. Nog lekkerder vond je het als je met de hand werd gedaan, dus op speciale dagen kreeg je dat. Jij genoot en ik genoot. Echte liefde.”

Auto Bas Smit gestolen

Hoewel de liefde tussen de Range en Bas sterk was, moest Nicolette niet veel van het grijze gevaarte hebben, zo beschrijft Bas. “Nic vond je eigenlijk te groot, wat ik overigens niet begreep. Je was mooi zoals je was. Die grote neus en kont gingen uitstekend samen met die enorme koplampen.”

Verdovende middelen

Helaas heeft het gezin Van Dam een lustrum met de bolide net niet gered. “Vannacht ben je met een vreemde meneer meegegaan. Twee meneren waarschijnlijk, al vind ik je daar het type niet voor.”

Bas heeft inmiddels contact gehad met de politie en denkt te weten wat er achter het plotselinge vertrek zit, al kan hij er niet bij met zijn hoofd. “Eén: je gaat mensen helpen bij het transport van verdovende middelen. Kan ik me niet voorstellen. Heb één keer andere brandstof in je gegooid. Je was een week doodziek en bewoog niet meer.”

Noord-Afrika

Optie twee vindt Bas al even onwaarschijnlijk. “In een container naar Noord-Afrika. Wil ik niet geloven! Je hebt het nooit over Noord-Afrika gehad en je weet dat ik meegegaan zou zijn. Lijkt me prachtig om samen te ontdekken!” Bas heeft dan ook goede hoop dat ze op korte termijn weer zullen worden herenigd. “Voor altijd in ons hart”, sluit hij de post af. We duimen met de Van Dammetjes mee.

Bron: Instagram