Hilariteit om burenruzie over coniferen in ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’

Fans van het programma hebben weer genoten.

Vier coniferen

In de aflevering maken we kennis met Edzert, die het flink aan de stok heeft met zijn buurman Bert. Hij heeft zonder toestemming de kettingzaag door de geliefde coniferen van Edzert gehaald. Bert snapt niet waarom zijn buurman zo boos is. Volgens hem hadden de vier coniferen hun beste tijd gehad, stonden ze op zijn grond én kwamen de wortels door zijn fundering heen. “Het waren mijn bomen, dus ik was verantwoordelijk voor die bomen. Dat betekent ook dat als er wat gebeurt, ik aansprakelijk ben”, legt Bert uit.

Eisen

De twee kunnen elkaar inmiddels niet meer luchten of zien. Edzert heeft zelfs aangifte gedaan bij de politie, maar daar is nog niks uitgekomen. Kortom: dit welles-nietes verhaal is een mooie zaak voor Mr. Frank Visser. De eisen van de twee zijn duidelijk. Edzert wil dat de coniferen terugkomen, de keet die op de grond staat van zijn buurman wordt afgebroken en dat de erfgrens wordt gerespecteerd. Bert eist op zijn beurt dat zijn buurman geen stap meer op zijn grond zet, de dakgoot aanpakt en zijn grond respecteert.

Hoorzitting

Tijdens de zitting komt naar voren dat Edzert in zijn recht staat. Uit onderzoek van het kadaster blijkt dat de coniferen helemaal niet op Berts grond stonden en daarom moet hij een schade van 3000 euro vergoeden. Verder wordt geëist dat Bert de schutting weghaalt en een nieuwe plaatst die precies op de erfgrens staat. Een domper voor Bert, maar naar eigen zeggen kan hij er wel mee leven. “Er is nu een duidelijke oplossing.”

Reacties op ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’

Fans van het programma laten via Twitter weten dat ze hard moesten lachen om de aflevering. Vooral de strenge ‘foei’ die Mr. Visser tijdens de hoorzetting aan Bert uitdeelde, werkt op de lachspieren van kijkers.

Bron: SBS