Deze week is het eindelijk zover: Martien, Erica en Maxime wonen nu écht een maand in de bijstand.

Eerste nacht in Chateau bijstand

In de aflevering van Chateau bijstand is te zien dat het minder luxe leven Martien zwaar valt. De eerste nacht was geen succes en de familie is doodop na een gebroken nacht. Na een hoop gekibbel, lopen ze tegen een tweede probleem aan: het vervoer. Alledrie hebben ze de auto nodig, maar er is maar één auto aanwezig. De bus is geen optie, want dat is volgens Martien veel te duur. Collega Wendy van Dijk haalt Martien op en daar heeft de voormalig kasteelheer het maar moeilijk mee. “Ik vind het zo erg dat je iemand moet lastigvallen”, zegt Martien.

Wendy van Dijk had het vroeger niet breed

Wendy vindt het overigens allemaal wel meevallen hoe slecht Martien het heeft. Zo vindt ze de woning in tegenstelling tot haar vriend en collega hartstikke ruim en vertelt ze dat zij het vroeger niet breed had thuis. “Mijn moeder maakte altijd kleding voor mij, want daar was echt geen geld voor”, aldus de presentatrice. “We hadden ook een keer geen tijd om eten te kopen. Toen zijn we naar de supermarkt gegaan, heeft mijn vader de hele kar vol gedaan en is zo naar buiten gelopen. Ik wist niet anders.”

Reacties op Erica Meiland

Er is één fragment dat kijkers massaal bezighoudt. Als Erica op een gegeven moment wordt gevraagd of haar kleinkinderen of haar honden voorgaan, weet ze niet wat ze moet antwoorden. “Dat is een moeilijke vraag”, reageert ze. “Honden zijn wel heel belangrijk.” Die opmerking zorgt voor hilariteit bij kijkers. “Het blijft op mijn lachspieren werken”, schrijft iemand. Een ander: “Erica Meiland heeft humor.”

Wat gaat voor? Je kleinkinderen of je honden?

- Ja, dat is een moeilijke vraag.

Moeilijke vraahaag?

- Ja, honden zijn wel heel belangrijk.

Dit is waarom Erica Meiland werd geweigerd bij de kapper:

Bron: Chateau bijstand (SBS6)