“Je vergeet elkaar af en toe door de drukte van het gezin”, vertelt Thaila aan het begin van hun dagje qualitytime. “Je bent 24/7 aan het rennen en aan het doen, dus ja, de batterijen moeten af en toe worden opgeladen. Anders hou je het niet 26 jaar vol.” Ze beginnen met een koffieproeverij en -workshop. Vervolgens strijken de drukbezette ouders neer in een massagesalon. En tot slot bezoeken ze een medium, die een gevoelige snaar weet te raken bij Thaila.

Medium in ‘Een huis vol’

Met een gezonde dosis scepsis stappen Rob en Thaila binnen bij het medium. Eerst volgt een moment stilte, waarin de vrouw contact maakt met haar ‘gidsen’. En dan klinkt plotseling hard geknor uit haar buik. “Dat gebeurt heel vaak als ik mensen op consult heb. Dan gaat dat lichaam heel rare geluiden maken”, verklaart ze. “Als je maar geen scheten begint te laten”, grinnikt Rob.

Thaila in tranen

Dan is het tijd voor de reading. Volgens het medium kennen Rob en Thaila elkaar uit een eerder leven en laten ze zich ‘niet gek maken door de omgeving’. “Jullie zijn heel steady. Het is een heel relaxte flow waarin jullie zitten.”

Als ze zich specifiek tot Thaila richt, krijgt het gesprek een emotionele wending. “Heb jij weleens rugpijn, laag in je rug?” Thaila knikt instemmend. Om vervolgens het advies te krijgen: “Je hoeft jezelf niet te kleineren, op de achtergrond te zetten. Herken je dat?” De tranen biggelen over Thaila’s wangen. “Een jaartje of zes was je toen”, verwijst het medium naar het moment waarop Thaila dat volgens haar voor het eerst deed.

Scheiding

Achteraf legt Thaila voor de camera’s uit waarom dat haar zo raakte. “Toen zijn mijn ouders gescheiden en eigenlijk word ik vanaf dat moment niet gezien door m’n vader.” “Ze heeft koppen met spijkers geslagen”, besluit Rob over de reading.

Typetje van Ilse Warringa

Kijkers zijn minder te spreken over het medium. De een vraagt zich af of ze ‘een typetje van Ilse Warringa’ is. De ander vermoedt dat ze van tevoren al informatie heeft ingewonnen over het Een huis vol-koppel.

Bron: Een huis vol (KRO-NCRV)