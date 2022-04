Historisch tv-moment: de mol geeft op in de Belgische ‘Wie is de mol?’

De mol gaf namelijk op in de vierde aflevering van het seizoen. De 35-jarige fysiotherapeut Philippe Minguet kon de druk niet meer aan.

De mol geeft op

Aan de Belgische variant van Wie is de mol? doen onbekende kandidaten mee. In tegenstelling tot in Nederland, bij ons nemen alleen bekende Nederlanders aan het programma deel. In België kreeg de 35-jarige fysiotherapeut Philippe in het tiende seizoen de eer om de mol te zijn. Dat liep alleen anders dan verwacht.

Philippe Beeld Wieisdemol.be

Eerste keer in de geschiedenis

Hij kon de druk van de rol niet aan, en besloot op te geven. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van het programma dat dit gebeurt. Ook in Nederland is dit nog nooit voorgekomen.

Videoboodschap

In een videoboodschap liet Philippe weten dat hij de mol is en opgaf. “Ik heb nog nooit gefaald en nu heb ik het gevoel van wel. Dat breekt me”, vertelde hij. “De eerste proeven gingen vlot, maar daarna kreeg ik mijn spel niet meer gespeeld. Aan het einde van de rit wou mijn lijf niet meer mee.”

Praten in zijn slaap

Tijdens de tweede nacht zou Philippe hebben gedroomd over een proef die hij als mol moest spelen. Terwijl hij sliep, praatte hij hierover. Zijn kamergenoot hoorde dit, en sprak hem hier de volgende dag op aan. Dit maakte Philippe erg nerveus, hij dacht namelijk dat hij zichzelf in zijn slaap had verraden.

Niet meer geslapen

“Je kunt je perfect voorbereiden, maar je slaap kun je niet controleren. Ik heb dus na die ene verspreking niet of nauwelijks meer geslapen. Uiteindelijk vond ik mijn gezondheid belangrijker dan mijn ego. Al vind ik wel dat ik tot de laatste snik heb gevochten”, vertelt Philippe in HLN.

Reactie presentator

De Belgische presentator Gilles De Coster heeft respect voor het besluit van Philippe: “Eerlijk, ik vind wat Philippe heeft gedaan, het moedigste wat er ooit gebeurd is. Als je hoofd niet meer mee wil, haal je de eindstreep niet.” Hij legt uit: “De gezondheid is een rode lijn waar wij nooit overheen gaan, natuurlijk. Hij had het zo moeilijk, dat het niet meer te verantwoorden was.”

Wat nu?

Hoe het nu verder moet? Er zijn nog zes afleveringen te gaan, maar er is geen mol meer. Daarom is er een nieuwe mol aangewezen onder de overgebleven kandidaten. Het seizoen is nog niet eens op de helft, maar nu al legendarisch.

