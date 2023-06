Hoe bizar: weerman Reinier van den Berg wordt met de dood bedreigd

Als meteoroloog ziet Reinier de aarde steeds verder achteruitgaan, en dat baart hem zorgen. “Het weer is extremer geworden in de 34 jaar dat ik dit werk doe”, vertelt hij. Veel seizoenen op rij laten zien dat de temperatuur in Nederland al twee graden is opgewarmd.” Wetenschappelijk gezien vindt hij dat “mega-interessant”, maar als mens “zeer zorgelijk”. Hij ziet het ook als zijn verantwoordelijkheid om die zorgen, met zijn kennis en bereik te delen.

Het valt hem op dat er veel “gemopperd en getwijfeld” wordt over het klimaatprobleem. “Vooral op social media.” Hij vindt zichzelf een enorme optimist, maar het wordt hem soms behoorlijk moeilijk gemaakt. “Ik krijg veel bagger over me heen, tot en met bedreigingen aan toe. Dat is echt niet voor de poes.” Woorden als ‘lekker geld verdienen met je klimaatverandering’ en ‘rot op met je linkse hobby’ krijgt hij dagelijks naar zijn hoofd geslingerd en onlangs kreeg hij zelfs een ‘expliciete doodsbedreiging’.

Het roer om

Toch laat Reinier zich niet uit het veld slaan. “Het weerhoudt me er niet van om het te blijven doen. Het is mijn verantwoordelijkheid om niet alleen te vertellen dat het morgen lekker weer is, maar ook dat dat op de langere termijn helemaal niet zo lekker zal zijn, als gevolg van ons eigen gedrag. Ik wil vooral vertellen dat wij de sleutel in handen hebben om het te verbeteren.”

Hij probeert dan ook zelf het goede voorbeeld te geven door zijn voetafdruk te verkleinen. Hij produceert veel stroom en heeft een negatieve energierekening inclusief elektrisch autorijden. “Vliegen behoort bij mij ook grotendeels tot de verleden tijd. Vlees eet ik bij uitzondering.”

Duurzaam leven

“Als je weet dat we een bepaalde kant op gaan en je je daar zorgen over maakt, dan vind ik het niet meer dan vanzelfsprekend dat ik het zelf ook voorleef. Dat zie ik ook bij iemand als André Kuipers. Hij heeft als astronaut onze planeet vanuit de ruimte gezien, is daar zo van geschrokken dat hij nu ambassadeur van de natuur is.”

En ook bij andere collega’s merkt hij het op. “Gerrit Hiemstra van het NOS-Journaal is onlangs gestopt om zich fulltime met duurzaamheid te kunnen bezighouden. Dat doe ik zelf naast mijn werk als weerman ook al dertig jaar. Ik geef lezingen, en ook privé ben ik ermee bezig. Ik heb een houten huis gebouwd op een weiland waar ik een grote ven heb gegraven. Er zitten inmiddels amfibieën in, kikkers, salamanders, en daar komen weer vogels op af. Het is in drie jaar tijd gewoon een natuurgebied geworden.”

Bron: RTL Boulevard/ BNNVARA