Hóe leuk: deze twee BN’ers hebben een gastrol in The Passion

Wat het voor John nog eens extra bijzonder maakt, is dat zijn partner Kees Stevens ook gevraagd is om mee te doen.

“Ik dacht dit is Bananasplit ofzo”

Wat John en Kees precies voor rollen hebben gekregen is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt er in een video op ze achter een bar gaan staan. Kees laat weten dat hij ontzettend verrast was door het aanbod. “Ik werd gemaild door The Passion en ik heb echt na 30 seconden teruggebeld. Ik dacht dit is Bananasplit ofzo. Maar het bleek echt te zijn. En toen vroeg ik, dus het is voor John? En toen zeiden ze: nee, voor jullie samen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Passion (KRO-NCRV) (@thepassionnl) op 30 Mar 2023 om 11:18 PDT

Pizzabezorger Steven

Ook Steven is flink in zijn nopjes met zijn rol. “Ik heb de rol van pizzabezorger. Ik moet het geld aan Judas geven en kijken of hij het aanneemt.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Passion (KRO-NCRV) (@thepassionnl) op 30 Mar 2023 om 11:18 PDT

Wist je dat Steven ook een rolletje heeft in ons mannenpanel? En die rol vervult hij met de nodige humor:

Bron: Instagram