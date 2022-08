Hóe leuk?! Netflix komt met Amerikaanse versie van Wie is de mol?

Tussen 2001 en 2009 verschenen en maar liefst vijf seizoenen van The Mole op ABC, maar sindsdien was het stil rondom het programma. Gelukkig konden we in ons eigen land en België alsnog genieten van het spannende programma, maar binnenkort komt The Mole dus weer terug. Netflix is van plan om het programma nieuw leven in te blazen met een reboot.

Afkomstig uit België

Het programma dat wij kennen als Wie is de mol? komt oorspronkelijk uit België en werd bedacht door Tom Lenaerts, Michiel De vlieger, Michiel van Hove en Bart de Pauw. Het programma bleek een schot in de roos te zijn en werd aan verschillende landen verkocht, waaronder dus Nederland en de Verenigde Staten.

Het bekende concept

The Mole zal bestaan uit tien afleveringen waarin twaalf spelers allerlei opdrachten en uitdagingen tot een goed einde moeten brengen, zodat ze genoeg geld kunnen verzamelen voor de groepspot. Aan het einde kan echter slechts één kandidaat deze som geld mee naar huis nemen. Onder de spelers zit natuurlijk ook een mol, wiens taak het is om de boel te saboteren en dus ook te voorkomen dat er veel geld wordt verzameld. De persoon die er in slaagt om de mol te ontmaskeren, wint het geld.

Het is nog niet bekend wanneer The Mole op Netflix zal staan.

Bron: HLN