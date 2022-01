Dat meldt de kersverse moeder op Instagram.

‘Beste afsluiting van het jaar’

Op een foto op Birgits Instagram kijken twee gelukzalige gezichten de camera in. Birgit en vriend Sander houden hun pasgeboren zoontje vast. Op 31 december kwam het kereltje ter wereld.

“De beste afsluiting van het jaar", plaatst Birgit bij de foto. En dat niet alleen. Ze deelt ook de naam van haar zoontje. Jimi, luidt deze.

Felicitaties

De kersverse ouders worden bedolven onder felicitaties en lieve woorden. “Geweldig nieuws!", schrijft Lieke van Lexmond. “Liefs voor jullie. Welkom lieve Jimi.” Kim Feenstra vindt dat Jimi ‘te gekke ouders’ heeft uitgekozen.

Kritiek

Het is het tweede kindje voor Birgit, die zoon Chico (12) kreeg in haar eerdere huwelijk met regisseur Arne Toonen. Toen Birgit weer zwanger was, stuitte zij in eerste instantie op nare reacties. Volgens sommigen was ze te oud om nog een kindje te krijgen. Op haar verjaardag liet ze weten dat ze zich niets aantrok van die kritiek. “Ik ben jarig. 44. (...) En ja, ik ben dan 60 als mijn kind 16 is, boeien!’, schreef ze.

Bron: Instagram.