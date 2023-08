Hoera! Het vierde seizoen van ‘B&B vol liefde’ is in de maak Beeld Blue Circle

Hoera! Het vierde seizoen van ‘B&B vol liefde’ is in de maak

We zitten nog middenin het derde seizoen van B&B vol liefde, maar een vierde seizoen is alweer in de maak. Of dat het huidige seizoen gaat overtreffen is nog maar de vraag, maar goed nieuws is het in elk geval wel.