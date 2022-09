Hoera! Nikkie de Jager is getrouwd met haar Dylan

Op de foto geven zij en Dylan elkaar een dikke zoen. ‘06-09-2022 Mr. & Mrs. Tutorials’, schrijft ze bij de romantische kiekjes. Nikkie, ook wel bekend als NikkieTutorials, belooft volgende week in een video meer details over de bruiloft met haar fans te delen.

Bruiloft uitgesteld

Halverwege 2019 liet Nikkie al weten dat ze met Dylan in het huwelijksbootje zou stappen. Ze zag het aanzoek totaal niet aankomen. De twee gingen op vakantie en kwamen uiteindelijk in een restaurant in het Italiaanse Puglia, in een grot, terecht. Nikkie wilde hier dolgraag een Instagramfoto maken en toen ze klaar was vroeg Dylan of ze ook een foto van hem wilde maken. Dat deed ze en toen ze even was omgedraaid om haar tasje te pakken, zag ze dat haar vriend op een knie zat met een glimmende ring in zijn hand. “Het was perfect op de meest magische plek ter wereld.” Door corona is de bruiloft meerdere keren uitgesteld.

Kinderwens van Nikkie de Jager

Nikkie liet twee jaar geleden weten dat ze misschien wel kinderen zou willen. “De enige persoon met wie ik kinderen zou willen krijgen is Dylan. We hebben het erover gehad en we zouden het heel fijn vinden om te kijken wat de opties zijn. Niet nu, maar de wens is er”, zei ze toen.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Instagram