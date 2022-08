Hoera! Sven Kamer en Naomi van As zijn opnieuw ouders geworden

Op Instagram deelt Naomi een kiekje van de baby. Hij en zijn grote zus Kan Robin (3) liggen op de foto rustig naast elkaar te slapen. Wat is Dexx Bynt snoezig en wat een dot haar!

Zoon van Naomi en Sven geboren

Sven (35) en Naomi (38) leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. De Naomi stopte in 2018 met hockeyen, Sven hing eerder jaar zijn schaatsen aan de wilgen.

Ellen Hoog ook bevallen

Leuk: Naomi’s goede vriendin Ellen Hoog is ook net bevallen. Ellen zei eerder dit jaar tegen Libelle: “Nu zijn we (zij en Naomi red.) samen zwanger, zo bijzonder! Mensen denken soms dat we het zo hebben gepland, maar dat is niet zo. Anderhalve week nadat ik Naomi had verteld dat ik zwanger was, kwam zij met hetzelfde nieuws.”

Ook zei ze: “Onze dochtertjes schelen maar vier maanden, onze tweede kindjes worden misschien wel in dezelfde week geboren, een mooi idee. Als Kae en Bowie bij elkaar zijn, zijn ze lekker samen aan het scharrelen, maar het is te vroeg om te zeggen of ze ook vriendinnetjes zullen worden. Dat mogen ze lekker zelf uitzoeken.”

Bron: Instagram