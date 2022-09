‘Holland’s got talent’-auditie van Henk uit ‘MAFS’ gaat niet zoals gehoopt

Zijn auditie verloopt dan ook niet helemaal zoals gehoopt.

Henk in ‘MAFS’

Kijkers van Holland’s got talent zien vrijdagavond een bekend gezicht het podium op wandelen. Henk vormde in MAFS namelijk met Chantal een van de meest spraakmakende koppels aller tijden. Je weet wel, Henkie en Wenkie. Hun huwelijk liep helaas niet goed af, want de het stel kon elkaar niet luchten of zien. Gelukkig heeft hij inmiddels zijn grote liefde gevonden.

Volkszanger op het podium

Twee jaar later stapt Henk opnieuw in de spotlights. Hij doet weer mee aan een televisieprogramma. Dit keer hoeft hij niet in het huwelijksbootje te stappen. Nee, dit keer verschijnt hij op het podium van Holland’s got talent.

Tijdens de opnames van MAFS liet Henk al doorschemeren dat hij dol is op zingen. Hij noemt zichzelf zelfs ‘de gezelligste zanger van Nederland’. Toch is het vooralsnog niet gelukt om als professionele volkszanger aan de slag te gaan.

Drie kruizen

En helaas... zijn deelname aan de talentenshow gaat hem daar ook niet bij helpen. Henk’s auditie verloopt niet zoals gehoopt. Halverwege het zingen van zijn eigen nummer Je bent niet te weerstaan krijgt hij drie kruizen van de jury, waardoor hij moet stoppen. Van Marc-Marie Huijbregts mag hij door naar de volgende ronde, maar zijn mening doet er niet meer toe. Dan Karaty, Edson da Graça en Chantal Janzen hebben Henk al weggestemd.

Reacties van kijkers

Op Twitter zijn de kijkers ook niet heel positief. Hij kan duidelijk een feestje bouwen, maar zijn stem valt toch tegen. ‘Henk kan beter grappen gaan vertellen. Want de zang is niet erg goed’, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: ‘Geweldig toch dat je gewoon op tv wilt blijven komen terwijl je eigenlijk niet zo heel veel kunt.’

DRUK 👏🏼 OP 👏🏼 DAT 👏🏼 KRUIS 👏🏼 #HGT — Britt 🦖 (@BrittBR97) 23 september 2022

De meningen zijn verdeeld. Henk vindt dat Henk hij goed kan zingen. Hij wel #HGT pic.twitter.com/y7kE6lcnTu — Sjonnie Konnerie (@sjonniekonnerie) 23 september 2022

Henk van #MAFS !! Geweldig toch dat je gewoon op tv wilt blijven komen terwijl je eigenlijk niet zo heel veel kunt. #HGT #HolllandGotTalent — Bjørn R. (@Bj6ro) 23 september 2022

Henk kan beter grappen gaan vertellen. Want de zang is niet erg goed. #hgt — el fiestas (@vvtbbt) 23 september 2022

Luister Henk



Jij komt NOOIT van het imago Henkie en Wenkie af… 😂 #HGT — Britt 🦖 (@BrittBR97) 23 september 2022

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Holland’s Got Talent, Twitter