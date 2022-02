‘Holland’s got talent’ keert terug maar wel zonder dít jurylid

In het radioprogramma De perstribune verklapt de presentatrice dat ze er komend seizoen niet meer bij zal zijn.

Niet gevraagd

Het afgelopen seizoen zat Angela samen met Chantal Janzen, Ali B en Paul de Leeuw in de jury. In het radioprogramma vertelt ze niet te weten wat de concrete reden is dat ze na vier jaar niet meer is gevraagd. “Je weet bij dit soort programma’s nooit of ze je nog willen. Misschien nog wel voor The voice senior, als dat ooit terugkomt.”

Radio

Angela tekende in 2019 een contract voor twee jaar bij RTL. Ze vertelt eerlijk dat ze niet weet of dat contract wordt verlengd. Ondertussen maakt ze sinds deze week elke zaterdag een radioprogramma voor Omroep MAX op NPO Radio 5. Daarmee treedt ze in de voetsporen van Tineke de Nooij, die na zestig jaar afscheid heeft genomen van de radio.

The Voice

Het elfde en tot nu toe laatste seizoen van Holland’s got talent was eind 2020 op televisie te zien. The voice senior is voorlopig geschrapt sinds de veelbesproken uitzending van BOOS over de misstanden bij The voice of Holland.

Groothuizen vertelde eerder in de talkshow HLF8 al dat zij na deze onthullingen rond The voice gelijk contact heeft opgenomen met alle deelnemers waar zij als jurylid in de loop der jaren contact mee had. “Dat zijn er iets van 130, dus ik ben er nog niet”, vertelde ze toen. “Maar in de meeste berichten die ik terugkrijg, zeggen ze dat ze het allemaal heerlijk hebben gehad bij The voice en dat het een spannend avontuur was.”

Bron: De perstribune