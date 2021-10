Holly Mae Brood over thinshaming: “Ik word wandelende tak genoemd”

“Online noemde iemand me ‘een wandelende k*nkertak’”, laat Holly weten.

Geen fatshaming, maar thinshaming

Het is volgens haar een misverstand dat ze weinig zou eten: “Ik bunker echt, maar ik kan eten zonder aan te komen. Thinshaming is echt happening, hoor. En waarom? Elk lijf is mooi en ik ben heppiedepeppie met het mijne.”

Truttig en degelijk

Dat ze blij is met haar lichaam, laat ze zien ook in het magazine. Daarin is namelijk een reeks sexy foto's van haar te vinden. Van Holly mag de Nederlandse vrouw ook echt wel wat meer sexy voor de dag komen: “Dat truttige en degelijke, zullen we daarmee stoppen? Voor mij mag het gedurfd: een jurk of jasje met grote schoudervullingen, een lage, sexy uitsnede hier en daar. Gezellig. Zeker voor een feestje.”

Lingerie

Ook wat betreft lingerie kan het Holly niet sexy genoeg: “Met lingerie onder mijn kleding voel ik me mooier. Ik draag kant en aansluitende, doorschijnende dingetjes.” Ze vult aan: “Aan voorgevormde beha's heb ik een hekel. Ik ben überhaupt geen behadrager en draag liever fluffige tops. Lekker zacht.”

Grotere borsten

Of Holly dan helemaal geen onzekerheden heeft? Zeker wel: “Een tijd lang wilde ik grotere borsten. Ik heb heupen, een beetje bil, maar echt weinig borst.”

