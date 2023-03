Hond Linda de Mol overleden

Dat maakt Linda’s dochter Noa Vahle bekend op Instagram. Bij een fotoserie met beelden van de oude én puppy Beer schrijft ze: ‘Dag lieve Beer. Mis je mattie.’

Veelvraat

De blonde labrador van Linda was een trouw familielid. Eerder was ze het onderwerp van een van Linda’s columns voor LINDA. In 2020 schreef de presentatrice: ‘Al meerdere keren zat ik met ’r bij de dierenarts als ze weer eens iets had opgevreten wat voor honden niet best is. Twee ibuprofen uit mijn handtas mét de strip waar ze in zaten. Die roze buitenkant van de pilletjes rook blijkbaar toch lekker.’

Dieptepunt voor Linda de Mol

Beer was lange tijd niet de enige hond van de familie. Tot 2019 vormde ze een duo met Teddy, de labrador die op dertienjarige leeftijd overleed. Linda sprak eerder over dit verlies in het programma Ladies Night: “Dat was echt het dieptepunt van mijn jaar. Het was zo’n lieve hond en we waren er zo gek op met zijn allen. Dat moment dat hij een spuitje krijgt... Dat was mijn persoonlijke dieptepunt.”

Iedereen die huisdieren heeft, weet hoe vreselijk het is om er een te verliezen. Het ligt dan ook voor de hand dat Linda door een verdrietige periode gaat.

