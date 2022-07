Hond Roosje van Caroline uit ‘B&B vol liefde’ steelt de show in ‘Renze’

Volgende week begint het nieuwe seizoen van B&B vol liefde. Om alvast vooruit te blikken én herinneringen op te halen van het eerste seizoen, zijn Caroline en Jacob van het afgelopen seizoen te gast in de talkshow Renze.

Renze Klamer

In de nieuwe dagelijkse talkshow Renze sluit Renze Klamer (33) de zomeravonden op geheel eigen wijze af. Dat doet hij verrassend en met humor. Hij wisselt actualiteit en politiek af met cultuur en entertainment. De nieuwe talkshowhost voert het gesprek van de dag en er is uiteraard ruimte voor muziek.

B&B vol liefde

In de vijfde aflevering zijn ook B&B-eigenaren Caroline en Jacob uit het eerste seizoen van B&B vol liefde te zien. In dit programma gingen zij op zoek naar de liefde, al ging dat bij beiden niet zo soepel. In de Oostenrijkse bed & breakfast van Caroline kwamen vier mannen langs. En hoewel het even wat leek te worden met Eric, gingen de twee toch uit elkaar. Later bleek dat ze haar B&B noodgedwongen moest verkopen. Door corona had ze bijna geen inkomsten meer. “Ik moest gewoon de hut verkopen en nieuw plan gaan trekken”, vertelt ze. Nu woont ze weer in Nederland en heeft ze een appartementje op de kop getikt.

Loslopende hond

Maar waar Caroline is, is ook haar hond Roosje. Dat konden we in de afleveringen van B&B vol liefde wel zien. En ook bij Renze is haar hondje erbij. Hoewel Roosje eerst nog braaf aan de lijn zit, duurt het niet lang voordat ‘protesteert’ en van zich laat horen. Al snel laat Caroline de hond los. Roosje snuffelt de hele studio rond, tot hilariteit van de gasten. “Het is een drugshond, hè”, grapt Wouter de Winther als de hele tijd bij hem aan het snuffelen is.

Rommelig

Kijkers vinden het minder grappig en vinden de loslopende hond voor veel chaos zorgen. Het verstoort de talkshow, vinden zij. ‘Onzinnig idee om hond in studio los te laten. Belachelijk’, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: ‘Erg rommelig begin.’

Hond Roosje in 'Renze' Beeld RTL

Wat irritant die hond 🐕 bij #Renze had toen ook al een “ hoofdrol “ in dat programma van B&B’s in het buitenland…. #RTL — J (@Jg021968) 8 juli 2022

#Renze. Onzinnig idee om hond in studio los te laten. Belachelijk. — Sander van Betten© (@SandervanBetten) 8 juli 2022

Bron: Renze, Twitter